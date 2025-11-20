Губернатор Кузбасса рассказал о строительстве новой больницы в Кемерове

В ходе прямой линии с гражданами губернатор Кузбасса Илья Середюк ответил на вопрос жительницы Кемерова касательно строительства новой больницы в микрорайоне Южный, сообщает Сiбдепо .

Гражданка спросила о сроках начала строительных работ. Губернатор отметил, что по данному вопросу велась коммуникация с Москвой. Середюк пояснил, что, несмотря на одобрение проекта экспертами из государственной экспертизы, область не имеет достаточных собственных средств для его реализации.

Региональный бюджет не позволяет профинансировать строительство. Перекладывание финансовой нагрузки на городской бюджет Кемерова также невозможно. Решением проблемы стало обращение к федеральным властям.

Середюк уведомил, что направил официальные обращения с просьбой о выделении финансирования из государственной казны. Соответствующие документы были направлены непосредственно председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Теперь судьба строительства больницы зависит от решения, принятого на федеральном уровне.

