Губернатор Артамонов: в Липецке организована качественная медпомощь беременным

Глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе на трех уровнях организована качественная акушерско-гинекологическая помощь беременным женщинам, сообщает АБН24 .

«В районах работают 30 акушерско-гинекологических кабинетов. Этого достаточно для обеспечения амбулаторной помощью женского населения области. В медицинских организациях, где нет круглосуточных коек акушерского профиля, организованы ургентные родильные залы», — сказал губернатор.

По его словам, для доставки роженицы и ребенка в подходящий стационар круглосуточно задействован специализированный санитарный транспорт. Помимо ведущих медицинских центров, женщины могут обращаться за квалифицированной помощью в 14 женских консультаций.

Среди них семь расположены в районных учреждениях области, шесть — в клиниках Липецка и Ельца, а также одна консультация и одно отделение по охране женского здоровья и репродуктивным вопросам в ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр».

