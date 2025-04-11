«Разнообразные исследования показывают, что музыка влияет не только на эмоциональное состояние, но и на высшую нервную деятельность, функцию сердечно-сосудистой, эндокринной системы. Дело в том, что звуковые волны определенной частоты активируют области мозга, отвечающие за эмоции, память и внимание, а также способствуют выработке дофамина — нейромедиатора, который вызывает чувство удовольствия. Поэтому даже грустная музыка может улучшать настроение», — пояснила она.

По ее словам, прослушивание спокойной музыки без слов помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса. Особенно полезны мелодии с медленным ритмом, которые способствуют расслаблению и успокоению.

«Людям с повышенной тревожностью рекомендуют слушать такую музыку полчаса-час каждый день. Необязательно при этом откладывать все дела и концентрироваться на звуках — музыка может играть фоном, пока человек работает, читает, принимает ванну или медитирует», — отметила невролог.