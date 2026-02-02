Гречишный, акациевый и акураевый: как выбрать подходящий сорт меда

Популярное лакомство, такое как мед, может оказать как благоприятное воздействие на организм при простудных заболеваниях и стрессе, так и негативное, если неправильно подобрать сорт. Нутрициолог Лариса Никитина пояснила Life.ru , что состав разных сортов меда существенно отличается, поэтому по-разному влияет на здоровье. Липовый мед улучшает пищеварительную систему, но для людей с сахарным диабетом любой мед может быть опасен.

Для кого мед опасен

Основными компонентами меда являются фруктоза, глюкоза и вода, однако его лечебные свойства часто преувеличиваются. По словам Никитиной, содержание воды в меде колеблется от 13% до 20%, в то время как углеводы составляют до 80% его состава, причем до 40% приходится на фруктозу, которая легко усваивается. Именно поэтому людям, страдающим сахарным диабетом любого типа, необходимо употреблять мед с крайней осторожностью.

Сорта меда

Эксперт в области питания подробно рассказала о различиях между наиболее востребованными сортами меда. Липовый мед — самый распространенный вид, так как липа и ее цветки традиционно применяются в медицине благодаря своим противовоспалительным, антибактериальным и жаропонижающим качествам. Этот сорт может оказывать благотворное влияние на пищеварительную систему, но при этом является сильным аллергеном.

Гречишный мед высоко ценится за высокое содержание антиоксидантов — кверцетина, кемпферола и флавоноидов, а также железа, марганца и меди, хотя для ощутимого повышения уровня железа потребуется съесть огромное количество продукта.

Акациевый мед, отличающийся светлым оттенком, жидкой текстурой и деликатным вкусом, часто используется в кулинарии для приготовления десертов. Ему также приписывают свойства, поддерживающие здоровье дыхательных путей, и успокаивающее действие.

Донниковый мед, благодаря содержащимся в нем кумаринам, может усиливать иммунитет, расширять кровеносные сосуды, уменьшать воспалительные процессы, облегчать боль и улучшать функционирование желудочно-кишечного тракта. Этот сорт также активно используется в косметологической практике.

Особого внимания заслуживает редкий акураевый (акараевый) мед, родом из Средней Азии и Казахстана. Он обладает десертным вкусом, легкой кислинкой, своеобразной консистенцией и продолжительным послевкусием, однако на рынке часто встречаются фальсифицированные продукты.

Падевый мед, производимый пчелами не из нектара, а из сладких выделений растений и насекомых, как правило имеет темный цвет и густую консистенцию. При этом он характеризуется повышенным содержанием минеральных веществ и считается полезным для сердца, костной ткани и восстановления сил.

