Госветслужба региона спасла попугая Гешу

Специалисты Можайской ветеринарной станции провели операцию на клюве у четырехмесячного волнистого попугайчика по кличке Геша. Птица столкнулась с аномалией роста верхней части клюва, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалистами Госветслужбы была проведена обрезка клюва, а также консультация владельцев по содержанию и кормлению попугая.

«Клюв птиц представлен роговой тканью. Он, как и когти, в течение всей жизни растет, стирается и обтачивается. В норме клюв блестящий, правильной анатомической формы и твердый. Аномалии развития клюва у птиц могут быть вызваны неправильным питанием, несбалансированным рационом и недостаточным потреблением витаминов А, D и E и минералов, таких как кальций, калий и фосфор», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.

Благодаря своевременному вмешательству ветеринарных специалистов попугайчик Геша получил шанс на полноценную и здоровую жизнь.

Записаться на прием в государственную ветеринарную клинику можно через региональный портал госуслуг или по номеру телефона Единого Контакт-центра: +7 (495) 668-01-25.