Гости из СНГ оценили практики в Центральной поликлинике Люберец

‍‍Молодые руководители поликлиник и больниц из стран СНГ — участники международной школы «Лидер» побывали в Люберцах, изучили работу медучреждений Подмосковья, одной из четырех площадок для этого стала Центральная поликлиника Люберецкой областной больницы — пример лучшей работы и внедрения проекта «Поликлиника. Перезагрузка». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Благодарим за возможность наглядно увидеть этапы первичной медико-социальной помощи пациентов на примере Видновской и Люберецкой больниц. Очень важно было познакомиться с маршрутизацией, доступностью медицинской помощи, информатизацией этих учреждений, особенно хочу выделить кабинеты хронических неинфекционных заболеваний и хронической сердечной недостаточности, школы диабета, зоны комфорта для пациентов. Мы получили ответы от руководителей подразделений на интересующие вопросы и завели новые контакты для сотрудничества. Рада, что вернусь домой с новыми идеями и проектами», - отметила заведующая отделением общей врачебной практики 26-й городской поликлиникой Минска Юлия Ящук.

Центральная поликлиника Люберец одной из первых включилась в проект «Поликлиника. Перезагрузка» и стала одной из лучших в его реализации.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.