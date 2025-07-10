Гормоны или нервы: почему могут холодеть руки и ног

Терапевт Фаррахов: холодные конечности могут быть связаны с гипотериозом

Врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов заявил, что холодные руки и ноги могут быть как у здорового человека, так и при ряде заболеваний, сообщает RuNews24.ru .

«Главной причиной обычно является диабетическая нейропатия и повреждение нервов, из-за чего нарушается кровоснабжение. Также гормональные причины. Например, гипотиреоз вызывает замедление обмена веществ и непереносимость холода», — сказал доктор.

По его словам, реже в таких случаях встречается недостаточность надпочечников, а иногда холодные руки говорят просто о нормальной физиологической реакции: сужение сосудов помогает сохранять тепло.

Иногда причиной становятся лекарства — например, бета-блокаторы, которые используют для лечения болезней сердца, избыток кофеина или другие стимуляторы. Еще одно объяснение — это анемия, снижение эритроцитов и гемоглобина.