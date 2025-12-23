Головокружение и потеря сознания: новые осложнения после гриппа у россиян

Фармаколог Быков: после гриппа у жителей РФ может резко падать давление

Осложнения из-за вирусов могут проявиться через несколько недель после выздоровления. Одной из проблем может оказаться резкое уменьшение давления, когда человек принимает вертикальное положение, что может спровоцировать головокружение и утрату сознания, рассказал Газета.ru клинический фармаколог, директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» Александр Быков.

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) не исчезает, когда пропадает температура, кашель или насморк. Болезнь — сильный стресс для организма. Во время лечения активно работает иммунная система.

После гриппа и иных ОРВИ воспаление может оставаться в организме еще несколько недель. При этом человеку может казаться, что он полностью выздоровел.

Весьма чувствительные к подобным изменениям являются дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Во время ОРВИ растет нагрузка на миокард, меняется сосудистый тонус. Может нарушаться микроциркуляция и распределение жидкости. В период после болезни из-за приема лекарств для контроля артериального давления и мочегонных средств также увеличивается риск ортостатической гипотензии, то есть, уменьшения давления при принятии вертикального положения.

«Это может привести к головокружениям и потере сознания. Ранее подобранные дозировки лекарств могут становиться избыточными, а обезвоживание повышает вероятность острой почечной дисфункции», — добавил Быков.

