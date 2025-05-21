Голоса в голове: психиатр рассказал, как определить больного шизофренией

Врач-психиатр Эдуард Холодов заявил, что больных шизофренией условно можно встретить в любом вагоне метро, а определить их можно в первую очередь по поведению: такие люди разговаривают сами с собой и глубоко погружены в собственные эмоции, сообщает «Секрет фирмы».

«Слыша слуховые галлюцинации, голоса внутри головы, такие больные могут разговаривать с ними, что-то шептать, совершать нелепые движения руками», — отметил доктор.

По его словам, отвлечь человека с таким заболеванием от его внутреннего мира довольно сложно, а в период обострений он может совершать очень странные поступки: одеваться не по погоде и громко разговаривать с кем-то невидимым.

Современная медицина помогает больным шизофренией без карающих методов — в первую очередь тщательно подобранной медикаментозной терапией и психосоциальной реабилитацией.