«Голливудская улыбка»: россияне могут омолодить лицо у стоматолога

Возрастные изменения на лице могут быть результатом не только изменений в коже, но и процессов, происходящих в полости рта. Антивозрастная стоматология поможет убрать ряд ключевых недостатков, сообщила РИАМО врач-стоматолог-терапевт, д. м. н., главврач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Алина Дмитрова.

«Со временем зубная эмаль стирается, что ведет к укорачиванию зубов и изменению прикуса. Часто зубы меняют свое положение, а кариес разрушает их, что требует удаления. Из-за уменьшения объема зубов и смещения нижней челюсти назад начинается проявление морщин вокруг рта, обвисание овала лица, углубление носогубных складок», — сказала доктор.

Она добавила, что эмаль теряет свой блеск, становится желтой, появляются трещины и сколы, что также отражается на внешности. Все это делает лицо старее.

По словам Дмитровой, эти проблемы можно решить с помощью антивозрастной стоматологии. Это комплекс процедур, который направлен на улучшение зубов и формы лица без хирургического вмешательства. С помощью таких процедур, как коррекция зубов винирами, композитными реставрациями, установка имплантов и отбеливание, можно значительно омолодить лицо.

Как уточнила врач, виниры, изготавливаемые из фарфора или керамики, помогают восстановить длину зубов, которые стали короче из-за износа. Это позволяет не только улучшить зубной ряд, но и «подтянуть» щеки, уменьшить носогубные морщины, сделать губы более упругими и устранить обвисший подбородок. Композитные реставрации решают проблемы с неровной поверхностью зубов, возвращая улыбке естественность.

Она отметила, что установка имплантов предотвращает разрушение костной ткани челюсти, улучшая не только зубной ряд, но и контуры лица, заполняя утраченные объемы.

«В сочетании с другими стоматологическими процедурами эти методы помогают замедлить старение и возвращают уверенность в себе. Для получения подробной информации о возможных вариантах лечения лучше обратиться на консультацию к специалисту», — заключила Дмитрова.