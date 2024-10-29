Голливудская улыбка, но высокая стоимость: названы плюсы и минусы виниров

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Из-за виниров есть риск сколов зубов при неправильной нагрузке

Для достижения идеальной голливудской улыбки применяют методы профессионального отбеливания, ортодонтические техники выравнивания, восстановление целостности зубного ряда имплантатами и изготовление виниров, сообщила РИАМО врач – стоматолог-терапевт, главный врач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Алина Дмитрова.

Она напомнила, что виниры — ультратонкие керамические пластинки, придающие зубам правильную форму, прозрачность и цвет.

«Преимуществом керамических виниров является их биосовместимость, хорошая адгезия к эмали при щадящей абразивной подготовке, отсутствие травмирующего влияния на десны», — сказала Дмитрова.

Она уточнила, что восстановленный винирами зубной ряд выглядит совершенным и естественным одновременно.

Из плюсов виниров специалист отметила естественный внешний вид, аналогичный натуральным зубам, прозрачность и долговечность (цвет не изменяется со временем), устойчивость к потемнению.

Стоматолог назвала и минусы виниров. Это относительно высокая стоимость, риск сколов при неправильной нагрузке, при устранении значительных деформаций положения зубов в зубном ряду без ортодонтической подготовки. Еще данная процедура требует несколько визитов к врачу.