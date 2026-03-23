Гной в животе на 6 месяце беременности: кемеровчанку экстренно прооперировали

В Кемерове врачи экстренно прооперировали жительницу Белова на шестом месяце беременности с гнойным аппендицитом и предотвратили перитонит, сообщает vse42.ru .

Беременная женщина сначала не придала значения ноющей боли в животе, так как подобный дискомфорт возникал и во время предыдущих беременностей. Однако после усиления боли она вызвала скорую помощь.

В больнице Белова медики заподозрили аппендицит и срочно направили пациентку в перинатальный центр Кемерова. Консилиум акушеров-гинекологов, хирургов и специалистов ультразвуковой диагностики принял решение о немедленной операции.

Во время лапароскопии врачи обнаружили гнойный аппендицит с риском разрыва и перитонита. Несмотря на рубцы после кесарева сечения и поздний срок беременности, операцию провели малоинвазивным способом через несколько проколов. Жизнь и здоровье матери и ребенка удалось сохранить.

Сейчас женщина выписана домой и готовится к рождению сына.

