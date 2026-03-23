Глистогонка обязательна для всех питомцев: паразитов приносят в дом сами хозяева

«Глистогонку проводят два раза в год. Первый раз — перед вакцинацией, которая обычно делается в конце февраля. После вакцинации формируется максимальная защита, и она особенно нужна весной. В средней полосе зимой накапливаются биологические отходы. С приходом тепла снег тает, и вся эта микрофлора активизируется. Инфекцию можно принести домой на обуви. Летом риски ниже, потому что все уничтожается ультрафиолетом, зимой — все в спящем состоянии», – сказал Шеляков.

Он пояснил, что поэтому вакцинацию проводят перед весной, а глистогонку — весной и осенью. За лето также можно занести паразитов с улицы.

«Обработка от клещей и блох сейчас фактически круглогодичная. При первом потеплении ее начинают и продолжают до холодов. Если животное не выходит из дома, риск ниже, но не нулевой. Все зависит от образа жизни хозяина. При прогулках в парках или на природе клещи могут попасть на одежду. Они способны несколько суток перемещаться и затем найти животное», – предостерег ветеринар.

Шеляков уточнил, что поэтому даже домашних животных в некоторых случаях стоит обрабатывать, если есть риск занести паразитов в дом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.