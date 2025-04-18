Главврач скорой помощи Подмосковья поделился опытом цифровизации в Минске

Конференция «Е-Неаlth: цифровое развитие здравоохранения» состоялась в Минске 16 апреля в рамках ХХХ международного медицинского форума «Здравоохранение Беларуси-2025». В братской республике создается централизованная информационная система здравоохранения. Она позволит автоматизировать процессы регистрации и обработки информации о пациентах. Намечено и создание информационной системы скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Успешный опыт цифровой трансформации службы скорой медицинской помощи в Московской области заинтересовал наших белорусских коллег. В Республике Беларусь при создании информационной системы здравоохранения, в целом, и скорой медицинской помощи, в частности, наши достижения и наработки, уверен, будут востребованы. Обмен опытом состоялся. Польза взаимовыгодна. У белорусов тоже есть чему поучиться. Сотрудничество будет продолжаться и впредь», — сказал главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов, выступивший с докладом на минском форуме.

С Республикой Беларусь Московскую область связывают давние долгосрочные отношения. Первое соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между братской страной и Подмосковьем было подписано в 2000 году. Сейчас наш регион и республика взаимовыгодно работают по «дорожной карте», определяющей пути развития на 2024–2028 годы. Один из этих векторов — обмен опытом в сфере здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.