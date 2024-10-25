Главврач рассказал, как его больнице в Петербурге удалось достичь рейтинга 5,0

Автандил Микава поделился своими мыслями о больнице, которую он возглавляет уже 20 лет. Рейтинг заведения составляет 5,0. За это время больница успела значительно обновиться, несмотря на свое расположение в старом районе города, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Он рассказал о том, как ему удалось построить новый корпус в центре Петербурга, где пространства для строительной техники практически не было.

«Тут — пятачок, тут даже негде поставить строительный кран. Знаете, где он стоял? В центре здания, корпус строился вокруг него. Это чудо. И поставили мы новый корпус — с начала выноса сетей и до момента перерезания ленточки — за один год и девять месяцев. И это было время пандемии Covid-19, и я помирал», — поделился врач.

Говоря о планах на будущее, Микава отметил, что 14-я линия Васильевского острова снова вернется к жизни. Первоначально там собирались оставить все профили на 2-й линии, но теперь в этом корпусе будет создан уникальный городской стационар реабилитационного направления, что очень важно для детей.

Он также подчеркнул, что в новом корпусе будут доступны различные виды реабилитации, включая лечебницы и водолечебницы. Все необходимые средства уже выделены, и проектирование завершено, так что вскоре можно ожидать открытия.

Что касается визуального оформления больницы, Микава рассказал о своей идее изменить восприятие больницы как места страха и одиночества. Он стремится сделать ее более уютной, с яркими цветами и интересными элементами, чтобы отвлечь пациентов от их страхов и создать более приятную атмосферу. Эта концепция, по его словам, должна помочь людям настроиться на позитив и преодолеть трудные моменты.