сегодня в 15:04

Главврач Раменской больницы рассказал о системе наставничества на конференции

Представители Раменской больницы приняли участие в конференции «Практики успешного наставничества в медицине. Тенденции развития», которая прошла в детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля в Москве. В мероприятии участвовали более 300 человек очно и свыше 500 специалистов онлайн, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

Главный врач Сергей Маркитан представил доклад «Наставничество как компонент адаптации среднего медицинского работника в коллективе». Он рассказал о работе с молодыми специалистами, которые приходят в больницу после окончания медицинских вузов.

«Учреждение активно участвует в ярмарках вакансий медицинских университетов Подмосковья, Москвы и других регионов. Регулярно проводятся дни открытых дверей для студентов ведущих медицинских вузов, включая ПМГМУ имени Сеченова, РНМУ имени Пирогова, Российский университет медицины и другие», — рассказал Сергей Маркитан.

В больнице действует программа наставничества опытных врачей и меры социальной поддержки для молодых сотрудников, включая компенсацию затрат на жилье и посещение спортзала.

Заслуженным работникам здравоохранения, отличившимся в сфере наставничества и поддержке молодых специалистов, вручили памятные награды. Почетные грамоты получили заведующий рентгеновским отделением Александр Кожевников и председатель Раменской районной организации профсоюза работников здравоохранения Ирина Потапова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.