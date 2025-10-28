Главврач перинатального центра Наро-Фоминска удостоена звания Заслуженного врача РФ

сегодня в 18:31

Во вторник на заседании коллегии министерства здравоохранения Московской области главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян была удостоена высокого звания — Заслуженного врача РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

За более чем 38-летний профессиональный путь Людмила Викторовна помогла появиться на свет 30 тыс. малышей и сформировала сплоченную команду единомышленников. Под ее руководством в Наро-Фоминском перинатальном центре успешно внедряются самые современные клинические протоколы, развиваются социальные проекты и программы поддержки женщин, повышая доступность высокотехнологичной медицинской помощи в регионе.

«Сегодня Наро-Фоминский перинатальный центр уверенно укрепляет статус ведущего акушерского учреждения Подмосковья, где во главу угла поставлены безопасность пациентов, комфорт и забота», — отметила Людмила Кещьян.

Людмила Викторовна проводит личный прием граждан каждую вторую и четвертую среду месяца с 9:00 до 11:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медобслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.