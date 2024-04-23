Главврач перинатального центра Коломны поучаствовала в работе конгресса

Конгресс «Право на жизнь» — одно из крупнейших в России мультидисциплинарных мероприятий в сфере последипломного образования для врачей акушеров-гинекологов, репродуктологов, онкогинекологов, анестезиологов-реаниматологов, педиатров, генетиков, адрологов — урологов, врачей УЗД, врачей общей практики и других. Лекторы и модераторы секций мероприятия — ведущие ученые и врачи России, доктора медицинских наук, профессора, член-корреспонденты и академики РАН, главные внештатные специалисты Минздрава России. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Придавая огромное значение непрерывному повышению квалификации себя и своих сотрудников, главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак приняла участие в работе конгресса. В ходе многочисленных секций специалисты поделились актуальной информацией о методах диагностики, лечения и профилактики заболеваний, влияющих на репродукцию, течение беременности, состояние здоровья матери и плода.

«Посетила, проходивший с 17 по 19 апреля, III всероссийский конгресс «Право на жизнь», в работе которого приняли участие предтавители медицинского сообщества из различных регионов России. Обсудили с коллегами вопросы репродуктивного здоровья нации, в том числе молодежи, как основы повышения рождаемости, вопросы новых технологий в организации помощи беременным, стратегии развития неонатологии, перспективы профилактики в охране материнства и детства, новые направления в репродуктивной медицине» — рассказал главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак.

Полученная информация, по ее словам, очень ценна и обязательно будет использована специалистами центра в своей работе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.