Главврач онкодиспансера Подмосковья встретился со студентами eниверситета Вернадского

«В сентябре 2024 года в Университете имени Вернадского открылся факультет «Сестринское дело» и областной онкодиспансер стал клинической базой для прохождения практики будущих специалистов. Задачами основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования выступают создание благоприятной образовательной среды, обеспечивающей необходимые условия для образования и будущего трудоустройства выпускников, в том числе и в наше медицинское учреждение», — рассказал главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Такие мероприятия играют важную роль в формировании нового поколения медицинских специалистов. Они помогают студентам не только расширить свои профессиональные горизонты, но и вдохновляют их на новые свершения в области медицины. Такая встреча стала ярким примером того, как опыт старших коллег может стать ценным ориентиром для молодых специалистов на их пути к успеху.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.