Главврач онкодиспансера Подмосковья встретился со студентами eниверситета Вернадского
Фото - © Московский областной онкологический диспансер
Главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров встретились со студентами Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского накануне Дня студента. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«В сентябре 2024 года в Университете имени Вернадского открылся факультет «Сестринское дело» и областной онкодиспансер стал клинической базой для прохождения практики будущих специалистов. Задачами основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования выступают создание благоприятной образовательной среды, обеспечивающей необходимые условия для образования и будущего трудоустройства выпускников, в том числе и в наше медицинское учреждение», — рассказал главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.
Такие мероприятия играют важную роль в формировании нового поколения медицинских специалистов. Они помогают студентам не только расширить свои профессиональные горизонты, но и вдохновляют их на новые свершения в области медицины. Такая встреча стала ярким примером того, как опыт старших коллег может стать ценным ориентиром для молодых специалистов на их пути к успеху.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.
«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.