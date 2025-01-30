Главврач онкодиспансера Подмосковья совершил рабочий визит в онкодиспансер в Уфе

Обмен опытом между медицинскими учреждениями играет ключевую роль в развитии здравоохранения, особенно когда речь идет о такой сложной и важной области, как онкология. Главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов и заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Василий Скиба совершили рабочий визит в республиканский клинический онкологический диспансер в Уфе, чтобы обсудить передовые методы лечения и диагностики онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Основная цель визита заключалась в изучении новейших технологий и методик, которые применяются в Республиканском клиническом онкологическом диспансере. Обмен знаниями и практическим опытом позволяет улучшить качество медицинских услуг и повысить эффективность лечения пациентов. В результате встречи были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве между двумя учреждениями. Планируется проведение семинаров и тренингов для обмена знаниями между специалистами», — рассказал главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Обмен опытом между медицинскими учреждениями способствует не только повышению уровня оказания медицинской помощи, но и стимулирует развитие инноваций в медицине. Подобные рабочие визиты создают платформу для плодотворного сотрудничества и внедрения передовых технологий, что в конечном итоге ведет к спасению жизней многих людей. Таким образом, подобные инициативы играют важную роль в борьбе с онкологическими заболеваниями, обеспечивая пациентам доступ к наиболее современным методам лечения и заботе на самом высоком уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.