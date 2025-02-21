Главврач онкодиспансера Подмосковья поздравил коллег с  Днем защитника Отечества

23 февраля — особенный день в календаре России, когда мы чествуем мужество, доблесть и преданность Родине. Этот праздник давно вышел за рамки сугубо военного события и стал символом уважения ко всем, кто вносит свой вклад в защиту и процветание страны. В этот знаменательный день главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов не остался в стороне и обратился с теплыми словами к своим коллегам и всем защитникам Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В этот день мы вспоминаем всех тех, кто стоял на защите нашей Родины, и, конечно, гордимся теми, кто продолжает эту благородную традицию сегодня. Защитник Отечества — это не только тот, кто носит военную форму, но и каждый, кто готов встать на защиту своих близких, своей земли, своей культуры. Это понятие включает в себя стойкость, готовность к самопожертвованию и любовь к своей стране», — отметил главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

В Московском областном онкологическом диспансере работают 49 медицинских сотрудников, которые в свое время проходили службу в рядах советской и российской армий рядовыми, прапорщиками и офицерами.

Более 20 являются участниками боевых действий в Афганистане, Чечне, Югославии и других горячих точках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.