Главврач онкодиспансера Подмосковья обсудил с коллегами развитие здравоохранения

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, заместитель председателя правительства — министр здравоохранения МО Максим Забелин, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов и представители медицины обсудили вопросы развития и модернизации медицинских учреждений в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«С коллегами обсудили возможность строительства нового корпуса на территории областного онкодиспансера, вхождение в состав нашего учреждения центра амбулаторно-онкологической помощи Балашихинской больницы, а также подготовку медицинских кадров не только для онкодиспансера, но и для новой больницы в Ольгино, которая планируется к открытию в 2027 году», — рассказал главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Особое внимание было уделено развитию онкологической службы, что обусловлено ростом заболеваемости раком и необходимостью своевременной диагностики и лечения. Совещание стало очередным шагом на пути к созданию современной и эффективной системы здравоохранения, способной справляться с вызовами времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.