Главврач Одинцовской больницы призвал жителей пройти диспансеризацию

Одинцовская областная больница проводит информационную кампанию по приглашению жителей на диспансеризацию и профилактические осмотры. Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2-го типа и онкологические заболевания могут долго протекать бессимптомно. Своевременная диагностика помогает выявлять их на ранних стадиях.

«Диспансеризация — это не формальность и не потеря времени. Это бесплатный, комплексный чек-ап организма, который мы предоставляем каждому жителю по полису ОМС. Мы в Одинцовской больнице перестроили работу так, чтобы процесс был максимально быстрым и комфортным: никаких очередей, четкая маршрутизация и бережное отношение к каждому пациенту», — рассказал главный врач больницы, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Московской области, кандидат медицинских наук Иван Андреевич Каприн.

Пройти диспансеризацию приглашают мужчин и женщин старше 18 лет, прикрепленных к поликлиникам Одинцовской больницы. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС Московской области.

Обследование можно пройти в поликлинике по месту прикрепления или в отделении медицинской профилактики по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 5а. Режим работы — по будням с 8:00 до 20:00. Запись доступна на порталах uslugi.mosreg.ru/healthy-heart, gosuslugi.ru и через инфомат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.