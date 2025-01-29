Главврач МОДКТОБ рассказал о том, как облегчить лечение ребенка в стационаре

Родителям дали рекомендации относительно того, что понадобится ребенку для прохождения планового лечения в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Конечно же необходимо взять предметы личной гигиены: зубная щетка, зубная паста, расческа, мыло в мыльнице, туалетная бумага. Так же понадобятся личные сменные вещи и обувь (пациента и родителя, осуществляющего уход за ребенком)», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

В стационаре разрешены пластиковые игрушки без мелких деталей (мягкие игрушки запрещены), книги. Также не запрещены продукты для детского питания: конфеты, хлебобулочные изделия (сушки, баранки, кексы), фрукты (мытые), соки (в упаковке 0,2-0,5 мл). Питьевая вода в отделениях есть как в кулерах, так и кипяченая, но вы всегда можете взять или передать минеральную воду.

«Хотим обратить внимание, что есть список продуктов, которые категорически запрещено передавать нашим маленьким пациентам. Этот список создан для безопасности вашего ребенка. Снеки (чипсы, сухарики), любые молочные продукты (молоко, кефир, сыр, йогурты), скоропортящиеся продукты (мясо, рыба, колбасные изделия), сладкие газированные напитки, фаст-фуд, виноград и ягоды», — добавил Григорьев.

Прием передач осуществляется на 1 этаже стационара МОДКТОБ (город Москва, Поперечный просек д. 3 с1) около поста охраны с 16:00 до 19:00. Пожалуйста, обратите внимание, что вещи пациента и продукты принимаются только в целлофановых пакетах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.