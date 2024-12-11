Главврач МАК ЭКО рассказал, что важно учесть будущей матери перед родами

Беременные женщины часто испытывают новые ощущения и поддаются чувству страха. Что именно будущим матерям важно учесть перед родами, в разговоре с РИАМО рассказал главный врач клиники МАК ЭКО, врач — акушер-гинеколог высшей категории, гемостазиолог, кандидат медицинских наук Артур Ли.

Важно, чтобы каждая будущая мама обязательно вставала на учет в женскую консультацию. Первый визит к врачу должен состояться на сроке до 10 недель беременности, а далее врач определит следующее количество визитов на осмотр. При нормальном течении беременности нужно будет посетить врача 5-7 раз.

Каждый раз врач определяет индекс массы тела, контролирует динамику прибавки веса, а также измеряет артериальное давление и пульс для диагностики гипертензивных состояний. На поздних сроках определяет окружность живота, интересуется шевелением малыша.

Акушер-гинеколог определяет частоту сердцебиения фетальным допплером, а также с 22 недели подтверждает жизнедеятельность плода с помощью стетоскопа. При первом визите и в третьем триместре делают ЭКГ, чтобы проверить работу сердца.

С 32 недель каждые две недели делают КТГ. После 34-36 недель измеряют размер таза, определяют положение и предлежание плода, чтобы выбрать тактику ведения родов. На 36-37 неделе мама выбирает роддом. Доктор определяет дату родов или срок дородовой госпитализации.

Что смотрят на УЗИ

«Первые два месяца беременности делают УЗИ матки и придатков будущей маме, а после 10 недель — УЗИ плода. Смотрят, как развивается ребенок, как бьется его сердце. В 11-13 недель проводят первый скрининг. На УЗИ проверяют, нет ли генетических аномалий, пороков развития, патологических состояний. Современные программы рассчитывают риски, чтобы врач назначил соответствующую терапию. Также измеряют пульсационный индекс в маточных артериях для выявления предрасположенности к ранней преэклампсии», — рассказал Ли.

Второй скрининг делают в 18-20 недель. Проверяют состояние шейки матки и смотрят, как развивается малыш. Оценивают множество параметров, чтобы убедиться, что беременность протекает нормально. В 34-35 недель на УЗИ смотрят, нет ли у ребенка пороков развития, рассчитывают его вес. Если скрининги показали высокий риск осложнений, дополнительно проводят допплерографию в 18-20 и в 30-33 недели.

Какие анализы нужно сдать беременной женщине

За всю беременность женщины сдают комплекс анализов, некоторые дважды — в первом или втором, а затем в третьем триместре. В список анализов входят в том числе ХГЧ, TORCH-комплекс (герпес, краснуха, цитомегаловирус и токсоплазмоз), скрининг на ВИЧ, гепатит B.

Также берутся мазки на инфекции, грибки и стрептококк, общий анализ мочи, а также мазок с поверхности шейки матки и цервикального канала. Затем делается посев мочи на микрофлору.

Анализы помогают своевременно выявить и вылечить различные воспалительные заболевания и патологии, снизив риски осложнений. После 10-й недели по желанию можно сделать неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), то есть определить внеклеточную ДНК плода по крови матери.

Каких врачей нужно обойти

«На ранних сроках и в третьем триместре нужна консультация терапевта. Он контролирует самочувствие будущей мамы, выявляет и контролирует соматические заболевания, которые у беременных часто обостряются. Стоматолог проверяет ротовую полость, так как любые воспалительные процессы опасны для ребенка», — добавил врач.

Беременных обязательно направляют к офтальмологу, поскольку некоторые патологии глаз являются противопоказанием к естественным родам. Например, при сильной миопии есть риск отслойки сетчатки во время потуг. Для пар старшего возраста или имеющих случаи наследственных заболеваний в семье рекомендован визит к врачу-генетику.

Медицинский психолог поможет женщине успокоиться, пережить стресс и сформировать положительный эмоциональный настрой на вынашивание и родоразрешение. При варикозе необходима консультация сердечно-сосудистого хирурга, чтобы избежать осложнений во время родов.

Как питаться беременным женщинам

Беременным рекомендуется есть маленькими порциями, выбирая калорийные блюда, в которых много белка, витаминов и минералов. Особенно полезны зеленые и оранжевые овощи, мясо, бобовые, орехи, фрукты и цельнозерновые продукты. Рекомендуется добавить в меню рыбу, кроме осетровых, скумбрии, тунца, угря и других богатых метилртутью видов.

Исключить из рациона жирную и острую пищу, особенно жаренные блюда. Лучше отказаться от крепкого чая, кофе, газированных напитков. Также рекомендуется меньше есть пищу с высоким содержанием ретинола, такие как печень или продукты из нее.

Опасными для будущих матерей считаются непастеризованное молоко, сыры с плесенью. А если в рационе есть мясо или яйца, они должны быть термически обработанными. Беременным рекомендуется отказаться от вегетарианской диеты, так как у ребенка может возникнуть дефицит витамина В12 и незаменимых аминокислот, а у мамы повышается риск анемии и развития преэклампсии.

На что жалуются беременные и что из этого считается нормой

Беременность сопровождается множеством физиологических изменений. Хотя многие из них считаются нормальными и ожидаемыми, они часто вызывают беспокойство у будущих мам. Тошнота и рвота затрагивают до 90% женщин, но проходят ко второму триместру. Масталгия или боли в груди связаны с гормональными изменениями, которые подготавливают грудь к лактации. Боли внизу живота обычно связаны с растяжением связок матки по мере ее роста или с давлением на органы малого таза.

Также у будущих матерей может возникать изжога, запор. Могут появиться геморрой и варикоз.

«Усиление влагалищных выделений без зуда или неприятного запаха — это нормальные проявления беременности, которые связаны с усилением кровотока в области таза. Боль в спине преследуют до 61% женщин, так как центр тяжести тела смещается и повышается нагрузка на позвоночник. Боли в лобке встречаются редко, в 0,03-3% случаев, они связаны с размягчением тазовых суставов перед родами», — добавил Ли.

Синдром запястного канала — покалывание, боли и онемение руки — возникает вследствие отека вокруг нервов запястья и тоже считается нормальным явлением.

Какая физическая активность полезна

Будущим мамам нужно чаще гулять, можно плавать или заниматься йогой для беременных. 20-30 минут в день желательно делать специальные упражнения для беременных. Менять образ жизни нет необходимости. Если женщина привыкла много ходить, перестраиваться не нужно. Даже наоборот, долго лежать в кровати нежелательно. Однако придется исключить чрезмерные нагрузки и занятия, провоцирующие тряску или падения. Например, нельзя прыгать на батуте, кататься на велосипеде или роликах, играть в теннис или баскетбол, нырять с аквалангом.

Иногда врачи рекомендуют половой покой до четвертого месяца беременности. Но обычно нет необходимости прерывать интимную жизнь.

Какая прибавка в весе считается нормой

В среднем за всю беременность женщина набирает 10 — 15 кг. Первые 3 месяца вес беременной женщины практически не меняется. Если появились отклонения — стоит сказать об этом доктору. Во втором триместре будущая мама набирает 300-400 г в неделю. В случае превышения нормы нужно есть меньше быстрых углеводов. В третьем триместре прибавка в весе не должна быть больше 300 г в неделю.

Если вес прибавляется слишком медленно или, наоборот, появилась избыточная масса тела, доктор назначит дополнительное обследование и, скорее всего, диету.

Что делать, чтобы беременность протекала легче

Чтобы беременность протекала легко, нужно вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и алкоголя. Будущим матерям следует носить компрессионные чулки и ортопедический бандаж. Важно сохранять активность — если женщина привыкла много ходить, не нужно себя ограничивать.

«Выбирайте комфортные позы, чтобы ничего не давило на живот. Носите свободную одежду и обувь на низком каблуке или вообще без него. Если чувствуете боль в лобке, пользуйтесь локтевыми костылями», — добавил специалист.

По возможности беременным следует отказаться от авиапоездок, так как риск ТЭО при этом повышается примерно в 10 раз. В автомобилях специалист посоветовал пользоваться трехточечным ремнем безопасности, который не давит на живот и грудь.