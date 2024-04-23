Главврач Чеховской больницы призвал к сотрудничеству с «Союзом женщин России»
Активисты из Чеховского отделения «Союз женщин России» провели продуктивную встречу с ключевыми представителями здравоохранения Московской области, включая заместителя министра здравоохранения Подмосковья Зинатулину Е.В., главного врача Чеховской больницы Попова А.В., передает пресс-служба администрации городского округа.
Также присутствовали заместитель главного врача по поликлинической работе - Харина А.К., начальник управления развития отраслей социальной сферы - Щукина О.
Главный врач Чеховской больницы подчеркнул готовность учреждения к активному сотрудничеству с активистами «Союза женщин России» и к совместному решению вопросов, связанных с медицинским обслуживанием. Планируются информационные выезды для жителей и создание групп для прямого взаимодействия между больницей и активистами.
На встрече были обсуждены важные темы, такие как повышение информированности об организации медицинского обслуживания, диспансеризация женщин, реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, кадровые вопросы и другие актуальные вопросы.
В результате были разработаны рекомендации по улучшению сотрудничества между общественными и медицинскими организациями в области здоровьесбережения.
Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.