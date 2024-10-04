Главный врач Зарайской больницы Николай Макаров провел традиционный прием граждан

Еженедельно Главный врач Зарайской больницы Николай Макаров принимает граждан по личным вопросам. На очередном приеме обсуждались проблемы, связанные с лечением в стационаре и льготным обеспечением лекарственными препаратами. Все обращения рассматриваются оперативно, что помогает находить решения даже самых сложных ситуаций, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Еженедельный прием граждан — это прекрасная возможность лучше понять и почувствовать реальные потребности людей, а также оценить эффективность и результаты нашей работы. Мы регулярно встречаемся с жителями, выезжаем в села вместе с главой городского округа. Я всегда открыт для жителей: по средам провожу личный прием, а в случае острой необходимости готов принять и в нерабочие дни. Мои заместители также всегда доступны и всегда на связи с жителями», — рассказал Макаров.

Главный врач Зарайской больницы Николай Макаров ведет прием граждан по личным вопросам по средам с 15:00 до 17:00, за исключением нерабочих и праздничных дней. Предварительная запись по телефону: 8-496-66-2-51-31.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.