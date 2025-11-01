Главный врач Раменской больницы рассказал о внедрении новых стандартов работы в медучреждении

В конце октября на заседании Совета депутатов главный врач Сергей Маркитан представил результаты работы Раменской больницы за 2024–2025 годы. За этот период в медучреждении реализовали пять крупных проектов модернизации, сообщила пресс-служба администрации Раменского городского округа.

В рамках проекта «Эффективный ФАП» медики улучшили доступность помощи для жителей отдаленных территорий округа. Бригады узких специалистов совершили 91 выезд и приняли 10 471 пациента.

Проект «Эффективный стационар» изменил работу больничных отделений. Во всех приемных отделениях внедрили триаж-систему и новую систему идентификации пациентов. Создали стационар кратковременного пребывания для основных хирургических направлений. Более 60% операций теперь проводят малоинвазивными методами, что позволило сократить время пребывания в больнице до 5 дней в среднем.

В онкологии централизовали дневной стационар на базе городской поликлиники № 1, организовали выезды врача-онколога к маломобильным пациентам и внедрили новый метод диагностики — трепан-биопсию.

Лабораторная служба также претерпела изменения: наладили быструю доставку анализов из всех подразделений, перешли на единую информационную систему, благодаря которой результаты исследований появляются в ЕМИАС и личном кабинете пациента в течение суток. Кроме того, переоснастили гистологическую лабораторию.

Открыли новое отделение оказания медицинской помощи на дому. В нем задействованы 6 операторов диспетчерской службы и 12 фельдшеров. Раменская больница идет в ногу со временем, развивается и стремится соответствовать актуальным запросам населения.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.