Главный врач Королевской больницы встретится с жителями города в парке «Костино»

По волнующим вопросам здравоохранения может обратиться любой житель. Очередная встреча пройдет в среду, 14 августа, с 11:00 до 12:00 в парке у ДиКЦ «Костино».

«В течение нескольких лет мы с коллегами проводим подобные мероприятия. Каждую вторую и четвёртую среду встречаемся с нашими жителями в городских общественных пространствах, где обсуждаем вопросы организации медицинской помощи. Все проблемы решаем оперативно и в индивидуальном порядке. Предварительная запись не требуется, прийти может каждый», — сказал главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.

Напоминаем, что открытые встречи с главным врачом проводятся дважды в месяц с 11 до 12 часов по следующему графику: 2-я среда — парк у ДиКЦ «Костино», 4-я среда — Центральный городской парк у ЦДК им. М. И. Калинина. Также еженедельно по средам с 15 до 17 часов главный врач ведет личные приемы по вопросам здравоохранения в своем кабинете, записаться можно через колл-центр 122 или региональный портал государственных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.