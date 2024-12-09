Главный травматолог Подмосковья рассказал о работе медсестры-анестезиста

Профессия медицинской сестры-анестезиста — это нечто большее, чем просто работа. Это настоящее искусство, сочетающее в себе глубокие знания, профессионализм и человеческую эмпатию. В отделении анестезиологии и реанимации МОДКТОБ работает команда, которая каждый день берет на себя огромную ответственность. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Каждый случай уникален. Подготовка к операции — это не просто работа — это миссия. Миссия, где вместе с врачами медсестры-анестезисты создают безопасное пространство, где каждый пациент может чувствовать себя защищенным. Перед операцией абсолютно каждый пациент встревожен и прекрасно понятно почему. Команда операционного блока старается приложить все усилия для того, чтобы операционное вмешательство никак не отразилось на психологической составляющей пациента», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Работа медицинской сестры-анестезиста — непростой труд, требующий высокого уровня квалификации и опыта, а также и неимоверной человечности.



Один из приоритетов работающего в Московской области министерства здравоохранения – расширение доступности медпомощи для населения. Чтобы сделать обращение за помощью еще более комфортным, в рамках цифровизации услуг был запущен портал «Здоровье». Там можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать 9 видов медицинских справок. Еще сервис позволяет ознакомиться с результатами визита к специалисту, лабораторных исследований, выданными направлениями и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.