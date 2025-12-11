Главный специалист скорой помощи Подмосковья по медтехнике поделился секретами

Старший фельдшер отдела организационной и учебно-методической работы Московской областной станции скорой медицинской помощи, настоящий эксперт по медтехнике, Константин Апольский занимается оснащением и модернизацией оборудования экстренной службы, а также проводит обучение персонала. На Подмосковной скорой он работает с 1986 года. Константин Эдуардович трудился в реанимационной бригаде, четверть века работал фельдшером «на линии» в Люберцах, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сегодня одна из ключевых задач моей службы — это изучение опыта эксплуатации разных видов оборудования, как положительного, так и отрицательного, фиксация проблем, отслеживание технологических обновлений. Мы регулярно посещаем профильные выставки, участвуем в конференциях, поддерживаем рабочие контакты с производителями оборудования и обсуждаем с ними возможность внесения доработок и актуализацию предложений, которые формируются непосредственно из опыта работы медицинских бригад», — рассказал о своей работе главный специалист по внедрению медоборудования на скорой помощи Московской области.

В процессе учебной деятельности Константин Апольский готовит сотрудников «скорой» к работе с регулярно обновляемой медицинской техникой, помогает персоналу разбираться с устройством аппаратуры, которой оснащены автомобили скорой помощи. Отдельное направление его работы — проведение тренингов по базовой и расширенной реанимации, обучение алгоритмам оказания помощи при высокоэнергетической травме. Эти практические курсы позволяют медикам совершенствовать знания и навыки, чтобы они оказывали помощь быстро, эффективно и безопасно — не только для пациента, но и для себя.

Как участник информатизации здравоохранения и запуска пилотных проектов цифровизации скорой помощи, говоря о перспективах отрасли, Константин Апольский считает, что умение медицинского работника вникать в тонкости смежных профессий даст толчок развитию медицины, совершенствованию техники и подходов к лечению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.