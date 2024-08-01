Главный педиатр Подмосковья советует начать готовить ребенка к школе уже сейчас

До начала учебного года остается месяц. Подготовиться к школе важно заранее учащимся и их родителям, а особенно будущим первоклассникам. Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева рассказала, как правильнее адаптировать ребенка к новому режиму и настроить его на учебу, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Начало учебного года в школе — это стресс для ребенка. Задача взрослых максимально снизить тревогу и волнение вашего будущего ученика. Поэтому перед началом учебы важно хотя бы дней за 10 до школы завершить хождение в садик, обозначив таким образом переходный период. Если ребенок не ходил в сад, то необходимо скорректировать режим дня, если вы сильно из него выбились: будите и укладывайте ребенка каждый день немного раньше, чем в предыдущий», — призвала специалист.

Также важно научиться добираться домой. Пройдите с ним вместе дорогу от квартиры до школы и обратно, обсудите безопасное поведение на улице, в магазине, в лифте. Научите ребенка самостоятельно заходить в подъезд, открывать дверь ключом. Даже если вы уверены, что будете всегда забирать сына или дочь сами, не исключена ситуация, что ребенок однажды уйдет сам из школы.

«Разговоры о школе должны быть только в позитивном ключе, следите за тоном и эмоциональным состоянием, когда вы говорите о будущей учебе. Родители часто сами испытывают неприятные эмоции, вспоминая свои школьные годы. Важно не передавать это ребенку. Кроме того, важно при будущем первокласснике не давать оценочных суждений: не та учительница, не устраивает директор/завуч, не тот класс, родители в чате странные и т. д.», — добавила Нисо Одинаева.

В первые дни учебного года не следует лишать ребенка привычных для детства радостей: прогулок на детской площадке, любимых занятий. Заранее позаботьтесь о нужных гаджетах: умные часы, смартфоны, планшеты лучше дарить ребенку до наступления учебного года. Первоклассник должен насладиться подарком, поиграть в игры, протестировать все опции, чтобы не отвлекаться на изучение гаджета в первые недели учебы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.