Главный педиатр Подмосковья рассказала о риске заражения бешенством

Весной парки и леса являются излюбленными местами отдыха. Но здесь есть вероятность встречи с диким зверем. Ежегодно лисы, енотовидные собаки, барсуки, ежи, мыши и другие дикие животные становятся виновниками возникновения очагов бешенства в Подмосковье. Больше всех рискуют жители тех округов Подмосковья, на чьей территории больше лесов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Основные признаки бешенства у животного: агрессия, повышенное слюнотечение, нарушение координации. Заметив в лесу, парке или городской черте зверя с подобным поведением, ни в коем случае не следует к нему приближаться — нужно немедленно уйти подальше спокойным шагом. Бывает и противоположная симптоматика, например, у кошек. Они вялые, заторможенные и необязательно агрессивные. Животные, когда они больны бешенством, меняют свой характер поведения. Например, агрессивные собаки наоборот начинают ластиться. Даже дикие животные могут подойти к человеку и никакой агрессии не проявлять. На последней стадии у животных опущены уши, одно сильнее другого. У них косоглазие, слюнотечение, шаткая походка, хвост опущенный», — рассказала специалист.

Ребенок может заразиться бешенством через прикосновение, погладив животное. Например, на руках могут быть травмы или микротрещины, в которые попадает инфекция с шерсти. Животные вылизывают себя, и частички зараженной слюны остаются на их теле.

«Если вы увидели, что ребенок контактировал с животным, у которого есть признаки бешенства или даже произошел укус, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Пострадавшему проводят курс прививок, который состоит из 6 инъекций, которые выполняются через определенные промежутки времени. Последняя вводится на 90-й день», — пояснила Нисо Одинаева.

Главный педиатр Подмосковья развеяла миф про 40 уколов в живот, отметив, что так давно уже никто не делает.

Бешенство — вирусная инфекция, которая может привести к тяжелому прогрессирующему поражению головного и спинного мозга с летальным исходом. Переносчиком вируса являются все млекопитающие животные. Заражение происходит через укус или при попадании слюны инфицированного в рану.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.