Главный педиатр Подмосковья рассказала о пользе грудного молока для ребенка

С 29 июля по 4 августа в России проводится неделя грудного вскармливания. Грудное молоко — уникальный продукт, он производится мамой для своего ребенка. Ни одна индустрия детского питания пока не смогла повторить состав грудного молока. В нем содержатся все полезные питательные вещества, укрепляющие иммунитет ребенка, поддерживающие гармоничный рост и развитие, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В материнском молоке более 450 компонентов. Повторить их в виде сухого порошка в банке просто невозможно. В грудном молоке много нужных жиров, которые помогают правильному развитию головного мозга. Много полезных ферментов, белков, углеводов, пробиотики, которые формируют микробиом кишечника младенца. Благодаря грудному молоку все системы маленького организма будут работать правильно. А кроме того, материнское молоко — это защита от многих заболеваний», — отметила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Доказано, что дети, которых кормили грудью меньше болеют, у них реже бывает сахарный диабет, анемия, болезни желудочно-кишечного тракта, ожирение, сердечно-сосудистая патология. Грудное вскармливание снижает риск развития болезней, к которым есть генетическая предрасположенность.

«Польза грудного молока огромна и будущей маме важно изначально настроиться на грудное вскармливание. В женских консультациях и роддомах Подмосковья работают специалисты, которые объяснят, как прикладывать малыша и помогут подготовить грудь. Не существует такого понятия «нет молока». Есть лишь временные лактационные кризы, гипогалактии. Для того, чтобы ребенку было достаточно молока, важно стимулировать молочную железу, делать массаж, принимать контрастный душ, также есть специальные напитки на основе трав, которые стимулируют лактацию», — добавила Нисо Одинаева.

Исключительно грудное вскармливание должно быть на протяжении 6 месяцев жизни малыша. Но лучше, чтоб оно продолжалось и дальше, после введения прикорма. При этом кормить младенца по требованию желательно до двух месяцев. А дальше необходимо формировать режим.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается Министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.