Главный педиатр Подмосковья рассказала, как защитить ребенка в жаркую погоду

Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, как защитить от теплового и солнечного удара ребенка, а также что лучше исключить из его рациона и как гулять в плюс 30 градусов и выше. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В жару стоит ограничить пребывание ребенка на улице и снизить физические нагрузки. Не допускайте нахождения ребенка под прямыми солнечными лучами, поэтому откажитесь от игр на дворовых детских площадках с пластиковыми, раскаленными от зноя горками. Чем младше ребенок, тем быстрее он перегревается на солнце», — сказала Нисо Одинаева.

Специалист также напомнила, что в жару у ребенка может снизиться аппетит, поэтому не нужно не заставлять детей есть.

«И взрослым, и детям стоит воздержаться от жирной, тяжелой пищи, мучных изделий и сладкого. В рацион лучше добавить больше фруктов и овощей, а блюда из мяса употреблять не в обед, а на ужин, когда спадает жара», — добавила главный педиатр Подмосковья.

По ее словам, самое важное в зной — соблюдение питьевого режима. В жару для детей больше всего подходит чистая бутилированная минеральная вода без газа, в составе которой есть электролиты, но нет сахара.

«Не следует давать ребенку сладкие напитки, соки и газировку. На прогулку берите с собой бутылочку с водой, несладким компотом или морсом. Предлагайте воду чаще и не забывайте пить сами. Это обезопасит от перегрева в летний зной», — заключила Нисо Одинаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.