Главный педиатр Подмосковья рассказала, как подготовить ребенка к отдыху в лагере

Лето — сезон отдыха детей в летних лагерях и важно правильно собрать ребенка в поездку. И прежде всего, необходимо позаботиться о здоровье детей, ведь это поможет избежать неприятных ситуаций и насладился летним отдыхом. Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева рассказала, как подготовить ребенка к отдыху в летнем лагере. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«До отъезда ребенка, необходимо оформить в поликлинике справку 079/у для отъезжающего в лагерь. В некоторых известных российских лагерях есть собственные формы таких справок, их можно скачать на сайте организации и туда внести все необходимые данные: сведения о проведенной вакцинации, перенесенных заболеваниях, результаты анализов и др.», — уточнила педиатр.

Обычно важным условием является наличие у ребенка всех прививок в рамках национального календаря в соответствии с возрастом. На справке обязательно должна стоять печать поликлиники и подпись врача, иначе она является недействительной.

«Непосредственно перед отправлением необходимо сдать анализы крови, мочи, кала на яйца глист, пройти обследование на энтеробиоз. А также взять у педиатра по месту жительства справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. Она действительна в течение 3 дней. Кроме того, не забудьте про копию полиса ОМС, свидетельства о рождении (или паспорта), а также согласие родителей на обработку индивидуальных данных ребенка. Иногда нужно согласие на медицинское вмешательство в случае экстренных ситуаций», — добавила специалист.

За несколько недель до отъезда в лагерь отведите ребенка на прием к стоматологу. Поставьте в известность медперсонал и вожатых лагеря о наличии у ребенка аллергии и других хронических заболеваний. Объясните ребенку, что если у него в лагере вдруг возникли проблемы со здоровьем, необходимо как можно быстрее обратиться за помощью к вожатому или медработнику. Только врач сможет оказать квалифицированную помощь.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.