Главный нарколог Подмосковья рассказал, как уберечь ребенка от наркотиков

Сегодня основная мишень для производителей запрещенных веществ — молодежь. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, как предостеречь ребенка от пробы наркотика. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Главная задача родителей — создать «погоду в доме» так, чтобы ребенок знал: здесь его всегда поддержат и выслушают, без запугиваний и ругани. Важно объяснить ему, что в молодежной среде существуют мифы о наркотиках, которые часто ложные. Например, что от одного раза ничего не будет. На деле же даже единичная проба запрещенного вещества может оказаться последней. Реакции у организма могут быть самые непредсказуемые, вплоть до комы. Кроме того, важно научить ребенка говорить «нет» и не чувствовать себя при этом изгоем. Для подростков важно быть в социуме, и часто именно нежелание выделяться и неумение отказаться толкает их на пробу наркотика. И наконец, стоит помнить, что зависимость может сформироваться даже после одного эпизода употребления. И это не страшилка взрослых, а реальный факт», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист добавил, что летом, когда дети на каникулах, особенно важно правильно организовать их досуг. Ведь когда ребенок занят интересным хобби, спортом, ему нет дела до наркотиков.

С 23 по 29 июня проходит неделя профилактики употребления наркотических средств.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.