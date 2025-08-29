Главный нарколог Подмосковья рассказал, как курение влияет на показатели бега

Пробежки на свежем воздухе, марафоны и групповые занятия бегом стремительно входят в нашу жизнь. Все больше людей выбирают активный спорт, понимая, как позитивно он влияет на здоровье. На неделе популяризации активных видов спорта в Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, почему бег несовместим с курением. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сигареты содержат никотин и токсичные вещества, негативно влияющие на сердечно-сосудистую систему и легкие. Это снижает выносливость организма, ухудшает обмен кислорода в тканях и, конечно, увеличивает риск развития заболеваний дыхательных путей и сердца. Во время любой нагрузки, а особенно бега, организму требуется больше кислорода, а у курящих его поступление меньше, поэтому восстановление мышц замедляется», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он добавил, что в результате курения также сильно тормозятся процессы роста мышц из-за замедления процессов восстановления после тренировок. Понятно, что в результате этих процессов мышцы хуже адаптируются к нагрузкам и медленнее увеличиваются в объеме.

«Поэтому отказ от курения является одним из ключевых факторов для достижения высоких показателей физической подготовки и результатов. Ведь только тогда пробежка принесет пользу и удовольствие», — заключил специалист.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.