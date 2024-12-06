Главный нарколог Подмосковья рассказал, к чему может привести отравление никотином

Любители «подымить» электронными гаджетами в группе риска. Дело в том, что «парят» они часто, так как уверены, что это не так вредно, как обычные сигареты. При этом они могут с легкостью получить отравление никотином. Какие симптомы должны насторожить, если это произошло, рассказали в областном клиническом наркологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«К сожалению, среди нашей молодежи, которая и составляет основную массу потребителей электронных гаджетов для курения, есть множество мифов. Один из них связан с тем, что «парение» и системы с электронной доставкой никотина меньше вредят, чем обычное курение. Из-за этого человек дымит много и часто: в машине, на улице, дома, там, где обычные сигареты он бы курить не смог. И в результате может получить отравление никотином. А это очень неприятное состояние. Помимо таких симптомов, таких как головокружение, рвота, тошнота, сердцебиение, человек может потерять сознание. Могут наступить и более грозные последствия — бронхоспазм и, как следствие удушье, а также спровоцировать инфаркт или инсульт. А здесь уже идет речь об угрозе жизни», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он также добавил, что курильщикам, независимо от возраста, нужно прекратить курение, обратиться к врачу и сделать все, чтобы избавиться от никотиновой зависимости. В филиалах Московского областного клинического наркологического диспансера сегодня есть необходимые средства, чтобы помочь человеку избавиться от зависимости.

Сейчас проходит неделя профилактики потребления никотинсодержащей продукции.

Один из приоритетов работающего в Московской области министерства здравоохранения – расширение доступности медпомощи для населения. Чтобы сделать обращение за помощью еще более комфортным, в рамках цифровизации услуг был запущен портал «Здоровье». Там можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать 9 видов медицинских справок. Еще сервис позволяет ознакомиться с результатами визита к специалисту, лабораторных исследований, выданными направлениями и др.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.