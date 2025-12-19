Главный нарколог Подмосковья объяснил, как распознать «лицо курильщика»

Все знают, что курение негативно влияет на внутренние органы человека. Но специалисты, которые работают с зависимостями, знают: курящего можно узнать и по определенным изменениям на лице. «Лицо курильщика» — термин, которые вобрал в себя специфические изменения, видимые невооруженным взглядом. И замаскировать их, увы, ничем не удастся, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Комплекс визуальных признаков, известный как „лицо курильщика“, проявляется в виде изменений кожи, обусловленных регулярным курением. Основные проявления — глубокие морщины раньше положенного возраста, особенно выраженные вокруг губ и глаз, изменение цвета лица на серый или желтовато-тусклый оттенок, потеря естественного блеска, повышенная сухость, снижение тургора и эластичности кожи из-за повреждения молекул коллагена и эластина. Дополнительные симптомы это склонность к отекам, появление пигментных пятен и сосудистых звездочек. Эти изменения возникают из-за дефицита поступления кислорода и необходимых питательных элементов. Все это способствует быстрому процессу старения клеток кожи и замедлению регенерации тканей», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он добавил, что во время курения оседающая на лице пленка из частиц дыма действует подобно ультрафиолетовым лучам, провоцируя фотостарение даже при отсутствии активного солнечного излучения. Поэтому всем, кто хочет сохранить здоровье и молодость кожи, стоит отказаться от курения как можно раньше.

Сейчас проходит неделя ответственного отношения к здоровью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.