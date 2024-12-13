Главный нарколог Подмосковья назвал самый верный способ вернуть здоровье легких

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере ответили на главный вопрос всех курильщиков: могут ли легкие вернуться к своему «некурящему» состоянию, если человек распрощался с никотиновой зависимостью. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин говорит, что такая вероятность существует, сообщает пресс-служба ведомства.

«Улучшения в организме наступают уже через несколько часов после последней выкуренной сигареты. И если не вернуться к ним, то организм медленно, но верно начинает восстанавливаться. Что касается легких, в течение пары месяцев функции органа постепенно улучшаются, кашель и одышка становятся меньше. Примерно через полгода реснички, находящиеся на слизистой оболочке бронхов, снова обретают способность очищать легкие. А это значит, снижается риск заражения различными инфекциями. И, что любопытно, если человек так и не возвращается к сигаретам, то через 10 лет риск заболеть раком легких у него вдвое меньше, чем у того, кто все эти 10 лет продолжал курить», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист добавил, что ровно то же самое можно отнести и к электронным гаджетам и устройствам для курения. Миф о том, что они менее вредные, чем обычные сигареты, давно развеян. Поэтому вывод здесь один: если хотите сохранить легкие в порядке, лучше не курить совсем. А если все же такая зависимость уже есть, бросить лучше как можно раньше. И тогда есть шанс приблизиться к состоянию здоровья некурящего человека. Сейчас проходит Неделя ответственного отношения к здоровью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.