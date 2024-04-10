Главный нарколог Подмосковья назвал главный секрет борьбы с аллергией

«Во время сезона поллиноза, когда все цветет, аллергикам важно отказаться от курения, так как оно не только усиливает течение болезни, но и может вызвать приступ с удушьем. Также лучше воздерживаться от употребления алкоголя, так как он содержит продукты брожения, которые могут усугубить состояние», - поделился Виталий Холдин.

Специалист напоминает, что для облегчения состояния при аллергии необходимо принимать назначенные врачом препараты, чаще проводить влажную уборку, тщательно мыть руки и лицо после прогулок на улице, а в период обострения аллергии стараться находиться в помещении.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.



«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.