Главный нарколог Подмосковья назвал главный секрет борьбы с аллергией
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Вместе с весной начался сезон поллиноза - одной из форм аллергии, вызванной пыльцой растений. О том, какие факторы могут ухудшить состояние аллергика, рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава региона Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Во время сезона поллиноза, когда все цветет, аллергикам важно отказаться от курения, так как оно не только усиливает течение болезни, но и может вызвать приступ с удушьем. Также лучше воздерживаться от употребления алкоголя, так как он содержит продукты брожения, которые могут усугубить состояние», - поделился Виталий Холдин.
Специалист напоминает, что для облегчения состояния при аллергии необходимо принимать назначенные врачом препараты, чаще проводить влажную уборку, тщательно мыть руки и лицо после прогулок на улице, а в период обострения аллергии стараться находиться в помещении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.
«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.