Главный диетолог Подмосковья рассказала, как снизить риск развития инсульта

Известно, что еда влияет на здоровье. О том, какие продукты предупреждают болезни, а какие их приближают, рассказала главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Неправильный выбор продуктов и нездоровые пищевые привычки являются факторами риска развития таких неинфекционных заболеваний, как ожирение, сахарный диабет 2 типа, инфаркт, инсульт, метаболический синдром, болезни желудка, печени, кишечника и других органов и систем. Например, значительно повышает вероятность заболеть сахарным диабетом 2 типа избыточное потребление простых углеводов. Это все виды сахара и фруктозы, мучные и крахмалистые продукты, в меньшей степени макароны и крупы. Углеводы превращаются в организме в глюкозу, которая, при избыточном потреблении на протяжении продолжительного времени, снижает чувствительность клеток к инсулину. Поджелудочная железа начинает работать с перегрузкой, чтобы компенсировать повышенную потребность в инсулине. Со временем она истощается, и развивается диабет. Закономерный вывод — уменьшение в рационе количества добавленных углеводов снижает вероятность сахарного диабета и связанных с ним осложнений, например, разрушения сосудов, слепоты, хромоты», — говорит специалист.

Диетолог уточняет, что снизить риск развития инсульта и инфаркта из-за атеросклероза сосудов поможет исключение из рациона насыщенных жиров и трансжиров, которых много в фастфуде и кондитерских изделиях. Они повышают уровень холестерина и способствуют образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. Этот риск можно снизить, заменив вредные жиры на полезные, например, оливковое масло, орехи, рыбу. Ежедневное потребление 30 г орехов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. Увеличение в питании доли фруктов и овощей хотя бы на 200 г в день снижает риск развития инсульта.

«В питании современных людей много переработанных продуктов и мало клетчатки. Такой дисбаланс может привести к проблемам с перевариванием пищи и запорам, а также увеличить риск развития рака кишечника. Полезно включать в рацион больше свежих овощей, фруктов и цельных злаков, которые помогают пищеварению и поддерживают здоровую микрофлору», — уточняет врач.

Специалист напоминает, что здоровым можно назвать только разнообразное и сбалансированное питание, в котором достаточно питательных веществ, микроэлементов и витаминов. Важно обеспечивать баланс белков, жиров и углеводов, пить достаточно воды и обязательно поддерживать физическую активность соответственно уровню здоровья и возрасту.

Сейчас идет Неделя профилактики неинфекционных заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.