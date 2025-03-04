Главный детский травматолог Подмосковья рассказал об опасностях на весенних прогулках

Весна — удивительное время года, когда природа просыпается, а дети с радостью бегут на улицу, чтобы насладиться теплом и свежим воздухом. Однако вместе с этим повышается риск травматизма. Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья Григорьев Александр Владимирович поделился несколькими важными рекомендациями, которые помогут обезопасить ребенка этой весной, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Весной увеличивается количество травм среди детей и подростков Московской области, так как увеличивается физическая активность. После долгой зимы дети стремятся больше времени проводить на свежем воздухе, активно двигаясь и играя. А тающий снег и лед делают поверхность улиц скользкой, увеличивая риск падений. Также не стоит забывать, что велосипеды, самокаты и ролики возвращаются на улицы и без соответствующих мер предосторожности могут привести к травмам», — сказал Григорьев.

Доктор поделился несколькими важными рекомендациями, которые помогут обезопасить ребенка весной.

«Соблюдайте правила дорожного движения. Объясните ребенку важность перехода улицы только на зеленый свет и в специально отведенных местах. Надевайте яркую одежду. Это поможет водителям лучше видеть вашего ребенка, особенно в утренние и вечерние часы. Не забывайте о защитных средствах. Если ваш ребенок катается на велосипеде или самокате, обязательно приобретите шлем, наколенники и налокотники. Выбирайте безопасные места для прогулок. Постарайтесь избегать прогулок вдоль рек и озер, где лед уже начал таять и может быть небезопасным. Следите за тем, чтобы игровые зоны были очищены от мусора, битого стекла и других опасных объектов. Перед использованием качелей, каруселей и горок убедитесь, что они исправны и закреплены надежно», — добавил Григорьев.

Весна — прекрасное время для активного отдыха и игр на свежем воздухе. Но помните, что ваша внимательность и забота — залог безопасности вашего ребенка. Следуя этим простым советам можно наслаждаться весенними днями без лишних волнений.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.