Главный детский травматолог Подмосковья рассказал об опасности зацепинга

Железнодорожный травматизм занимает не самый большой процент от общего количества травм, которые получают дети и подростки ежедневно, но увечья, полученные на железной дороге с участием поезда — одни из самых тяжелых и опасных, сообщили в пресс-службе Московской областной травматолого-ортопедической больницы.

К сожалению, большая их часть заканчивается инвалидизацией или летальным исходом. Одно из популярных увлечений не только детей и подростков, но и молодых людей — зацепинг. Только в Москве и Московской области практикующих данный вид передвижения составляет более 20 тысяч человек.

«Зацепинг в конечном итоге — практически всегда заканчивается травмой и очень часто — гибелью. Несчастные случаи при зацепинге происходят по ряду причин: потеря равновесия и падение с поезда во время движения, образование воздушной волны вблизи состава, столкновение с препятствием по ходу движения, поражение электрическим током от контактной сети и силового электрооборудования подвижного состава. Напряжение в проводах чрезвычайно высокое — до 27500 вольт», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед МЗ МО и главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Железная дорога — не место для игр, развлечений, халатности. Строжайшим образом запрещайте детям и подросткам кататься на крышах, подножках, переходных площадках вагонов. Дети не всегда могут оценить серьёзность происходящего.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.