Главный детский травматолог Подмосковья рассказал о базовых правилах первой помощи

Каждый из нас должен быть готов к экстренным ситуациям. Важно не только не растеряться, но и оказать первую помощь. Главный детский травматолог и главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Григорьев Александр рассказал как помощь пострадавшим, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Если вы подозреваете у человека перелом, важно лишний раз не двигать травмированную конечность, чтобы избежать дополнительных повреждений. А фиксация конечности поможет заметно уменьшить боль и предотвратить дальнейшие травмы, пока пострадавший не получит квалифицированную медицинскую помощь», — объяснил Александр Григорьев.

Если у пострадавшего наблюдается незначительное кровотечение, то наложите стерильную давящую повязку, которая поможет крови свернуться. При сильном кровотечении накладывается жгут выше повреждения. Не забудьте зафиксировать время наложения жгута.

«Промывание раны необходимо для предотвращения развития инфекции. Перекись водорода и хлоргексидин — это антисептики, которые отлично справляются с дезинфицированием раны, а наложение стерильной повязки защищает рану от внешних загрязнений. Промывать рану растворами, содержащими спирт (йод, зеленка) — запрещено. А если у человека конечность выглядит деформированной (то есть не так как обычно), то это может быть признаком серьезной травмы, такой как перелом или вывих. В данных случаях незамедлительно вызываем скорую медицинскую помощь или обращаемся в травмпункт. Важно обеспечить начало правильного лечения и снизить риск нежелательных последствий», — добавил врач-травматолог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.