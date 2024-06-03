Травматолог Подмосковья рассказал, как обезопасить детей от травм

Летом МОДКТОБ особо пользуется популярностью среди жителей Московской области, так как летом происходит наибольшее количество травм. Дети не заняты учебой в школе, не посещают секции и кружки. Большую часть времени предоставлены сами себе. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Главный врач, главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Григорьев Александр Владимирович рассказал, что зачастую дети получают травмы на качелях, самокатах, велосипедах, турниках, детских и спортивных площадках.

«Главный совет для родителей — следите за детьми, страхуйте их на уличных спортивных площадках, горки, детские площадки и вообще находятся на высоте», — отметил доктор.

Кроме того, по его словам, важно приобрести защиту на локти, колени и обязательно шлем.

Если травма все же произошла, то не стоит поддаваться панике, оцените тяжесть травмы. В каких-то случаях достаточно обратиться в ближайший травмпункт, а порой необходимо вызывать скорую.

«После травмы советую не кормить ребенка, не успокаивать его конфеткой или чем-то подобным. Нередко, травмированному необходимо зашить рану, естественно под наркозом. Имейте это в виду. И все-таки, не устану повторять, что лучшая профилактика любого детского травматизма — это родительский контроль», — заключил травматолог.

Самостоятельность — прекрасно, но к ней нужно подводить плавно, ребенок должен постепенно учиться осознавать последствия своих действий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.