Главный детский травматолог Подмосковья рассказал, как избежать травм зимой

Вот и наступила зимняя пора, которая приносит радость и веселье детям, но также повышает риск получения травм. К сожалению, детский зимний травматизм продолжает оставаться довольно острой проблемой. Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал несколько правил, которые помогут избежать неприятных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Одевайте ребенка по погоде. Многослойная одежда позволит регулировать температуру и адаптироваться к изменениям погоды. Не забывайте быть внимательным на скользких поверхностях, если на улице гололед, наденьте на ребенка нескользящую обувь. Ни в коем случае не выходите на лед водоемов. Не всегда есть возможность убедиться в прочности льда, тем более в том, что находится под ним. Советую носить яркую одежду, чтобы быть заметнее на дороге и, конечно же, соблюдать правила дорожного движения. Переходите дорогу только на зеленый свет и по пешеходному переходу, помните, что зимой тормозной путь автомобиля значительно длиннее, чем летом. Перед началом движения убедитесь в безопасности дорожной обстановки», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Что касается зимних видов спорта, то учитывайте возраст и физические возможности ребенка: выбирайте подходящие виды активности и снаряжения. Если вы занимаетесь активным видом спорта (катаетесь на горных лыжах или коньках), обязательно надевайте шлем и защиту. При катании на санках и ледянках выбирайте безопасные места для спуска и следите за тем, чтобы на вашем пути не было препятствий.

«Обязательно обучите ребенка правилам безопасного поведения: объясните, как падать и как действовать в экстренных ситуациях. Настоятельно рекомендую следить за ребенком во время активного отдыха: быть рядом и контролировать его действия. Объясните ребенку, что если он попал в беду, нельзя стесняться обращаться за помощью к окружающим», — добавил Григорьев.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете сделать зимний отдых вашего ребенка безопасным и приятным.

