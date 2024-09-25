Главный детский травматолог Подмосковья рассказал, как избежать травм осенью

Осенью дети проводят много времени на улице, играя и наслаждаясь последними теплыми днями. Однако именно в этот период возрастает риск детского травматизма. Несколько советов по профилактике детского осеннего травматизма дал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед МЗ МО и Главный врач МОДКТОБ Александр Владимирович Григорьев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Обувайте ребенка в удобную и нескользящую обувь. Мокрая и скользкая листва, частые дожди, туман и первые заморозки. Помните, что модная обувь — не равно безопасная. Выбирайте обувь с рифленой и не скользящей подошвой. Одевайте ребенка по погоде, чтобы избежать переохлаждения и обморожений», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Объясните ребенку правила поведения на дороге и научите его переходить улицу только по пешеходному переходу. Расскажите ребенку, что на дороге необходимо быть предельно внимательным, потому как водители не всегда видят пешеходов и могут вовремя не среагировать.

«Проявляйте максимум осторожности на дорогах и сами! Снижайте скорость и будьте готовы к внезапному появлению пешеходов на проезжей части. Не оставляйте ребенка без присмотра на детской площадке и следите за его играми. Прикрепите к одежде и рюкзаку ребенка светоотражающие элементы, чтобы его было видно в темное время суток», — добавил Александр Григорьев.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете обезопасить своего ребенка от возможных травм и сделать прогулки осенью приятными и безопасными. Как вести себя, если падения избежать не удалось?

«Объясните ребенку, что в момент падания нельзя вытягивать руки вперед, необходимо сгруппироваться, прижать подбородок к груди. Если отмечаете, что ваш ребенок неадекватно реагирует на касания, щадит конечности и визуально они деформированы, суставы не симметричны — немедленно обратитесь к врачу», — объяснил Александр Григорьев.

К сожалению, застарелые переломы и вывихи лечатся тяжело и очень долго.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.