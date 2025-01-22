Многие уверены, что оперативное лечение решит все проблемы, но, к сожалению, это не так. Оперативное лечение — это 50% успеха, а еще 50% успеха — это прохождение правильной реабилитации, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Все зависит от заболевания, травмы, объема оперативного вмешательства и состояния больного. Некоторым пациентам достаточно пройти реабилитацию в домашних условиях, внимательно прислушиваясь к рекомендациям лечащего врача. Кому-то необходим курс реабилитации в реабилитационном центре. Какая реабилитация необходима именно вам? Универсальной рекомендации для всех нет. Ответ на данный вопрос может дать только ваш лечащий врач», — сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ, Александр Григорьев.

Часто операция проводится после долгого, не оказавшего должного эффекта консервативного лечения, тяжелой травмы. Поэтому воспринимается пациентами как конечный этап, кардинальное решение проблемы. Но на самом деле операция — это не конец, а лишь часть лечения. Поэтому пациентам не стоит забывать о том, что реабилитации важно уделять время и внимание. Грамотно выстроенный реабилитационный процесс начинается с предоперационной подготовки, позволяет сократить сроки восстановления после операции и реализует максимально возможный потенциал пациента в послеоперационном периоде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.